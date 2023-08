Hello Doctor : चिकनाई खाना बंद कर देने से भी आने लगती है त्वचा में ड्रायनेस, एक्सपर्ट की सलाह

जयपुरPublished: Aug 11, 2023 12:48:28 pm Submitted by: Manoj Kumar

Problem of itching all over the body : मेरी माताजी की उम्र 75 वर्ष है। उन्हें शरीर पर खुजली की समस्या है। कई बार तो खुजली करते-करते खून तक आ जाता है। इलाज बताएं। एक दर्शक, कोटा

Problem of itching all over the body

Problem of itching all over the body : सवाल: मेरी माताजी की उम्र 75 वर्ष है। उन्हें शरीर पर खुजली की समस्या है। कई बार तो खुजली करते-करते खून तक आ जाता है। इलाज बताएं। एक दर्शक, कोटा