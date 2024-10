Stroke के बाद तेज़ी से गिरती सोचने-समझने की क्षमता, मस्तिष्क के लिए बड़ा खतरा

स्ट्रोक: क्या है यह मस्तिष्क की गंभीर स्थिति? Stroke: What is this serious brain condition? स्ट्रोक (Stroke) तब होता है जब मस्तिष्क में रक्त प्रवाह अवरुद्ध या कम हो जाता है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, हर साल 15 मिलियन लोग स्ट्रोक (Stroke) का शिकार होते हैं, जिनमें से 10 मिलियन या तो मर जाते हैं या स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं।

अध्ययन का डेटा और निष्कर्ष CHeBA टीम ने 14 अध्ययनों के आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिनमें 11 देशों से 20,860 बुजुर्ग शामिल थे। इनमें से किसी भी प्रतिभागी का स्ट्रोक (Stroke) या डिमेंशिया का इतिहास नहीं था। औसतन 73 साल की उम्र वाले इन प्रतिभागियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं को उनके स्ट्रोक होने से पहले और बाद में ट्रैक किया गया।

शोधकर्ताओं ने पाया कि स्ट्रोक (Stroke) से पहले प्रतिभागियों की संज्ञानात्मक गिरावट धीमी गति से हो रही थी, जिसे सामान्य उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों से जोड़ा गया। लेकिन जिन लोगों को अध्ययन के दौरान स्ट्रोक (Stroke) हुआ, उनमें सभी संज्ञानात्मक क्षेत्रों में तेज गिरावट देखी गई।