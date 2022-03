पसीने की वजह से हो रही खुजली और रैशेज़? तो ये उपाय तुरंत दिलाएंगे आराम

पसीने की वजह से हो रही खुजली और रैशेज़? तो ये उपाय तुरंत दिलाएंगे आराम

Home remedies to get rid of itchy skin: गर्मियों के दिन शुरू होते ही स्किन पर रैशेज और खुजली होने की समस्या भी शुरू हो जाती है। पसीना और धूल आदि के चलते स्किन पर ऐसे रिएक्शन होने लगते हैं। कई बार खुजली के कारण इसमें जलन और लालिमा भी होजाती है। इन सारी समस्याओं से निजात आप आसानी से पास सकते हैं। कैसे? चलिए जानें।

Published: March 19, 2022 05:05:00 pm

खुजली हालांकि एक आम समस्या है, लेकिन गर्मी में होने वाली खुजली कई बार गंभीर इंफेक्शन की वजह बन जाती है। पसीना, चिपचिप, साफ-सफाई की कमी और धूल आदि के कारण ये खुजली एलर्जिक रिएक्शन्स में बदल जाती है। कुछ बीमारियों में भी खुजली की समस्या जयादा होती हैं। डायबिटीज जैसी बीमारियों में पसीने के कारण फंगल इंफेक्शन तक हो जाता है। अगर गर्मियों में आप पसीने के कारण खुजली की समस्या से परेशान रहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने खानपान, पहनावे के साथ कुछ घरेलू इलाज का सहारा जरूर लें।

अगर आपको पसीना ज्यादा आता है तो आपको अपने खानपान और पहनावे पर विशेष ध्यान देना होगा।

गर्मियों में आप कॉटन के अलावा कभी कोई दूसरा कपड़ा न पहनें।

एक कपड़े को बार-बार न पहने, रोज धुले हुए कपड़े पहनें।

पाउडर और रोल ऑन डियो का इस्तमेमा करें, ताकि पसीना ज्यादा न आए।

बाहर से आकर घर में जरूर नहाएं। माइल्ड शैंपू और कपड़े पहनकर आप पसीने वाली खुजली से बच सकते हैं।

टाइट कपड़े की जगह खुले-हवादार कपड़े पहनें। इन घरेलू उपायों से पाएं पसीने वाली खुजली से राहत गर्मियों में पसीने और खुजली से बचने के उपाय

एलोवेरा जेल- स्किन के लिए एलोवोरा जेल बहुत लाभकारीऔषधी है। आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खों में एलोवेरा का इस्तेमाल स्किन प्रॉब्लम्स से राहत पाने के लिए किया जाता है। एलोवेरा या घृतकुमारी का जेल स्किन इंफेक्शन और खुजली जैसी समस्याओं से आराम दिला सकता है। खुजली से परेशान लोग एलोवेरा की ताजी पत्तियों से जेल निकालकर खुजली की समस्या वाले स्थान पर लगा सकते हैं। इससे त्वचा को तुरंत ठंडक मिलेगी और धीरे-धीरे खुजली की समस्या भी कम होगी।

नारियल का तेल-त्वचा को ठंडक देकर स्किन इंफेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन्स से आराम दिला सकता है नारियल का तेल। एक्जिमा, एलर्जी और अन्य कारणों से होने वाली खुजली की समस्या में नारियल के तेल का इस्तेमाल बहुत कारगर साबित हो सकता है। नारियल की सूखी गरी से प्राप्त होने वाला नारियल का तेल लॉरिक एसिड नामक तत्व से समृद्ध होता है। यह एक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुणों वाला तत्त है जो स्किन में छुपे बैक्टेरिया और इंफेक्शन से राहत दिलाता है।

तुलसी की पत्तियां-इन पत्तों में बैक्टेरिया और सूजन कम करने वाले तत्व पाए जाते हैं जो स्किन के लिए लाभकारी हैं। खुजली की समस्या होने पर तुलसी के कुछ पत्तों का पेस्ट बनाएं और उससे त्वचा की मालिश करें।कुछ समय बाद ही इससे खुजली कम हो जाएगी।

कड़वी नीम- नीम सभी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स में काम आ सकता है। इसकी पत्तियां, छाल और नीम का इसेंशियल ऑयल स्किन केयर में लम्बे समय से इस्तेमाल होता रहा है। नीम के पत्तों में एंटी-फंगल, एंटी-वायरल और एंटी बैक्टीरियल तत्व मौजूद होते हैं जो बैक्टेरिया और इंफेक्शन्स की समस्या से आराम दिलाते हैं।

खानपान पर दें ध्यान - नीम सभी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स में काम आ सकता है। इसकी पत्तियां, छाल और नीम का इसेंशियल ऑयल स्किन केयर में लम्बे समय से इस्तेमाल होता रहा है। नीम के पत्तों में एंटी-फंगल, एंटी-वायरल और एंटी बैक्टीरियल तत्व मौजूद होते हैं जो बैक्टेरिया और इंफेक्शन्स की समस्या से आराम दिलाते हैं।

खाने में मिर्च मसाले और तेल का यूज कम करें।

ठंडी चीजें खाएं, बहुत गर्म चीजें न खाएं।

चाय-कॉफी, अल्कोहल या सिगरेट आदि से दूर रहें।

दही, फल या जू आदि अधिक से अधिक पीएं।

प्रतिन कम से कम 8 लीटर पानी पीएं। (डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गई हैं। इनमें से किसी भी सलाह पर अमल करने या किसी तरीके को अपनाने का फैसला आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा। किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले कृपया किसी विशेषज्ञ से परामर्श जरूर करें।)

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें