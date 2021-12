Sweet Potato Benefits: जानिए शकरकंद खाने के फायदे, जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में फायदेमंद होता है

Sweet Potato Benefits: सर्दियों में शकरकंद खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। शकरकंद सर्दियों में मिलने वाली सामान्य सब्जी है। शकरकंद पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए छोटे बच्चों को भी शकरकंद खिलाया जा सकता है। शकरकंद खाने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। शिशुओं के शारीरिक विकास के लिए उन्हें शकरकंद खिलाना बहुत फायदेमंद होता है।

नई दिल्ली। Sweet Potato Benefits: सर्दियों में शकरकंद खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। शकरकंद सर्दियों में मिलने वाली सामान्य सब्जी है। शकरकंद पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए छोटे बच्चों को भी शकरकंद खिलाया जा सकता है। शकरकंद में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम और सोडियम काफी मात्रा में पाया जाता है। इसमें जिंक भी होता है। शकरकंद में मौजूद ये सभी तत्व शिशुओं के लिए जरूरी होते हैं। विटामिन ए के अलावा शकरकंद में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी1, विटामिन बी6 और विटामिन बी9 भी होता है।

