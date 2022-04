Symptoms Of Kidney Problem: किडनी खराब होने पर शरीर में दिखते हैं ये 10 लक्षण, आंख के साथ पैरों में सूजन है प्रारंभिक संकेत

Signs Of Kidney Diseases: किडनी शरीर की गंदगी को छान कर बाहर करने वाला वो अंग है, जो अगर खराब होने लगे तो शरीर में विषैले तत्वों का भंडार बढ़ जाता है। किडनी खराब होने के पीछे कई कारण होते हैं। शरीर किडनी की खराबी के संकेत कई तरह से देता है। अगर समय रहते इसकी पहचान कर ली जाए तो इसे आसानी से बचाया जा सकता है।

Symptoms Of Kidney Damage : बॉडी में दो किडनी होती हैं और दोनों ही यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड जैसे शरीर की गंदगी को बाहर निकाले में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त किडनी साल्ट, पोटेशियम की मात्र को भी नियंत्रित करती है। किडनी से वह हार्मोन भी निकलते हैं जो हमारे शरीर के अन्य अंगो को कार्य करने के लिए जरूरी हैं। ऐसे में अगर किडनी खराब होती है तो आपको खुद समझ सकते हैं कि इससे कितनी परेशानियां शरीर को हो सकती हैं और कौन-कौन सी बीमारियों का खतरा होगा।

किडनी खराबी का खतरा किसे ज्यादा है- Who is at higher risk of kidney failure

हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पेनकिलर ज्यादा लेने वाले, अलकोहल का सेवन करने वालों में किडनी फेल्योर का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे लोगों को अपनी किडनी की जांच कराते रहना चाहिए। हालांकि इसके अलावा भी किडनी खराब होने के कई और कारण हो सकते हैं, लेकिन किडनी सही काम नहीं कर रही इसके लक्षण पहचानना भी जरूरी है।

इसे भी पढ़ें -स्ट्रेस, मूड स्विंग और अकेलापन बन सकता है अलजाइमर का शिकार, जानिए इससे बचने के उपायकिडनी की बीमारी के लक्षण - Symptoms Of Kidney Disease थकान महसूस करना: किडनी अगर सही काम नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है शरीर में विषाक्त पर्दाथ और पानी भरने लगेगा। इससे थकान, कमजोरी महसूस हो सकती है। सिर दर्द या एनिमिया के लक्षण भी नजर आते हैं। इससे भी कमजोरी और थकान ज्यादा होता है।

नींद न आने की समस्या: किडनी जब सही तरीके से फिल्टरेशन नहीं करती तो शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ रक्त में घुलने लगते हैं। इससे नींद का पैटर्न गड़बड़ होने लगा है। क्रोनिक किडनी रोग में स्लीप एप्निया की समस्या होती है।

ड्राई और ईचिंग वाली स्किन: शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा होने से लाल रक्त कोशिकाओं का बनना कम होने लगता है। इससे रक्त में खनिजों की कमी होने लगती है। इससे स्किन ड्राई, पैची और खुजली वाली हो जाती है। हड़डियों में भी परेशानी होती है। हड्डी की बीमारी का संकेत हो सकती है जो अक्सर बेहतर किडनी की बीमारी के साथ होती है, जब किडनी अब आपके रक्त में खनिजों और पोषक तत्वों का सही संतुलन नहीं रख पाते हैं।

यूरिन की कमी: जब भी किडनी में परेशानी आएगी यूरिन की मात्रा कम होने लगेगी, क्योंकि किडनी का फिल्टरेशन बाधित होता है। कई बार यूरिन का अधिक पास होना भी इसकी ही खराबी का लक्षण होता है। जब किडनी के फिल्टर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो यूरिन अधिक बाहर आता है।

यूरिन में खून : हेल्दी किडनी आमतौर पर रक्त से अपशिष्ट को मूत्र बनाने के लिए शरीर में रखते हैं, लेकिन जब किडनी के फिल्टर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो ये रक्त कोशिकाएं मूत्र में "रिसाव" करना शुरू कर सकती हैं.।किडनी की बीमारी का संकेत देने के अलावा, मूत्र में रक्त ट्यूमर, किडनी की पथरी या संक्रमण का संकेत हो सकता है।

झागदार यूरिन का होना: यूरिन में बुलबुले या झाग बनना भी किडनी की खराबी बताता है। यूरिन में प्रोटीन आने का ये संकेत देता है। ये प्रोटीन एल्ब्यूमिन वही प्रोटीन होता है। आंखों के आसपास लगातार सूजन : यूरिन में प्रोटीन एक प्रारंभिक संकेत है कि किडनी के फिल्टर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इससे आंखों के आसपास यह फुफ्फुस इस फैक्ट के कारण हो सकता है कि आपके किडनी शरीर में रखने के बजाय यूरिन में बड़ी मात्रा में प्रोटीन का रिसाव कर रहे हैं।

इसे भी पढ़ें-मच्छरों के प्रकोप से डेंगू का खतरा भी बढ़ा, जानिए इसके लक्षण बचाव और प्लेटलेट्स बढ़ाने के घरेलू नुस्खे टखने और पैर सूज गए हैं: किडनी की कार्यक्षमता में कमी से सोडियम प्रतिधारण हो सकता है, जिससे आपके पैरों और टखनों में सूजन हो सकती है। टकनो में सूजन भी हृदय रोग, लीवर रोग और पुरानी पैर की नसों की समस्याओं का संकेत हो सकता है।

भूख कम लगना: यह एक बहुत ही सामान्य लक्षण है, लेकिन किडनी की कार्यक्षमता में कमी के परिणामस्वरूप विषाक्त पदार्थों का निर्माण एक कारण हो सकता है। मसल्स क्रेम्प्स : बिगड़ा हुए किडनी फंक्शन से इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस का परिणाम हो सकता है.।लो कैल्शियम लेवल और खराब नियंत्रित फास्फोरस मसल्स क्रैम्प्स में योगदान कर सकता है।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

