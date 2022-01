Vitamin K: विटामिन-के की कमी के लक्षण और इस कमी को दूर करने वाले प्रमुख स्रोत

Vitamin K: एंटीऑक्सीडेंट और कई पोषक तत्वों से भरपूर ब्लूबेरी का सेवन सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना गया है। इसमें कैलोरी की कम और विटामिन-के की पर्याप्त मात्रा हमारे हृदय के लिए फायदेमंद होती है।

Symptoms of Vitamin K Deficiency And It's Sources