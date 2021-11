Germiest Places You Need to Know: आइए जानते हैं आपके घर के सबसे गंदे और कीटाणु वाले स्थान के बारे में

Germiest Places You Need to Know: सामान्य शौचालयों, कार्यालयों और सार्वजनिक परिवहन के कीटाणुओं को अलग रखते हुए, आपके घरों में लाखों की संख्या में वायरस और बैक्टीरिया हो सकते हैं, भले ही आप नियमित रूप से सफाई और कीटाणुरहित करते हों। बैक्टीरिया और वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं।