क्या विटामिन-डी की कमी से फैटी लिवर का खतरा बढ़ जाता है?

मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम (एमएस) और विटामिन-डी की कमी इन दोनों का संयोजन महिलाओं में अतिरिक्त जोखिम पैदा करता है। विटामिन-डी की कमी और नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर के आपसी संबंध की समस्या का जोखिम पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक पाया गया।

The Linkage of Vitamin-D deficiency With Fatty-Liver