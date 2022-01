आपकी इम्युनिटी को घटा सकती हैं ये चीजें, संभलकर करें सेवन

प्रोसेस्ड मीट यानी ऐसा मांस जिसे लंबे समय तक सही रखने के लिए रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी बात से आप समझ गए होंगे कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं हो सकता। प्रोसेस्ड मीट यानी संसाधित मांस ना केवल आपकी इम्यूनिटी के लिए खराब होता है, बल्कि पाचन तंत्र पर भी बुरा प्रभाव डालता है।

Things That Can Weaken Your Immunity