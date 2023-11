रातभर जमा होने वाला बैड कोलेस्ट्रॉल, सुबह निकल जाएगा टॉयलेट में, बस चबा लें ये देसी पत्ता

हाई कोलेस्ट्रॉल एक गंभीर समस्या है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकती है। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकने और पहले से ही जमे हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवाओं की मदद ली जा सकती है, लेकिन इसे जड़ से खत्म करने के लिए कोई दवा नहीं है। इसलिए जीवनभर दवाओं के भरोसे रहना पड़ता है।

A simple way to get rid of bad cholesterol, just chew this desi leaf before bed