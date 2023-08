ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रोल जैसी बीमारी से बचा सकता है यह एक फल पेट से जुड़ी समस्या और बवासीर से भी मिलेगी राहत

जयपुरPublished: Aug 10, 2023 12:14:54 pm Submitted by: Anjali Tomar

This fruit control your can blood sugar and cholesterol: पृथ्वी पर बहुत से ऐसे फल हैं। जिसके बारे में लोगों को ज्ञात नही हैं।

इनके इस्तेमाल से शरीर को उतने ही लाभ मिलते हैं जितने रोज़ खाए जाने वाले फलों से मिलते है। कैथ नामक एक फल है जिसे वुड एप्पल भी कहते हैं। इस फल के कई फायदे हैं। इसका इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रोल को नियंत्रित किया जा सकता है। पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है और बवासीर से भी बचाव होता है।

This fruit control your can blood sugar and cholesterol

