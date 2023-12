थाइम: एक छोटा-सा पौधा, हार्ट, इम्यूनिटी, और कई बीमारियों का रामबाण इलाज

Submitted by:

Thyme Benefits: थाइम का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। थाइम कई सारे पोषक तत्त्वों के गुणों से भरपूर होता है। थाइम हार्ट को स्वस्थ रखने से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है।

Thyme A cure-all for heart, immunity, and many diseases