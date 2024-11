Turmeric with lead : हल्दी में सीसे की उच्च मात्रा पाई गई , आपके पेट और हृदय को खतरा

Turmeric found to contain high levels of lead : हाल ही में हुए एक शोध में पाया गया है कि एशिया के कई देशों में बिकने वाली हल्दी में खतरनाक स्तर पर सीसा (लेड) मौजूद है।