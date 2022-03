साइडइफेक्ट के डर से दर्द की दवा लेने से बचते हैं? तो इन पांच नेचुरल पेनकिलर को जरूर आजमाएं

How To Get Rid Of Pain Naturally: जब भी हम दांत दर्द, पीठ दर्द या सिरदर्द से पीड़ित होते हैं, तो राहत के लिए पेनकिलर दवाओं का सहारा लेते हैं। हालांकि, हम यह भी जानते हैं कि बहुत अधिक गोलियां खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो आइए बताते हैं दर्द से निजात पाने के कुछ नेचुरल तरीके।

Published: March 19, 2022 08:39:07 am

दर्द से राहत पाने के लिए हमेशा दवाएं लेना जरूरी नहीं होता है। कुछ जड़ी-बूटियां और मसाले हैं जो प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में काम कर सकते हैं और सूजन का भी प्रभावी ढंग से इलाज कर सकते हैं। यहां 5 प्राकृतिक दर्द निवारक दवाएं दी गई हैं जिन्हें आप अगली बार आजमा सकते हैं।

ये फूड्स नेचुरल पेनकिलर कर करते हैं काम 1. हल्दी

हल्दी हर घर में पाई जानेवाली चीज है। पीले मसाले में करक्यूमिन नामक एक यौगिक होता है, जो प्रकृति में एंटीऑक्सीडेंट है और दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। यह मसाला हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाता है जो टिशूज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अपनी करी, स्मूदी या जूस में एक चुटकी हल्दी पाउडर मिला सकते हैं। दर्द से राहत पाने के लिए आप हल्दी दूध भी ले सकते हैं।

2. लौंग

लौंग में कसैला स्वाद होता है। किसी भी तरह के दर्द से पीड़ित होने पर आप लौंग का पाउडर या लौंग के तेल का सेवन कर सकते हैं। यह मसाला आमतौर पर करी और चावल के स्वाद के लिए प्रयोग किया जाता है और इसे एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए जाना जाता है। लौंग का उपयोग मतली, सर्दी, सिरदर्द, गठिया की सूजन और दांत दर्द के इलाज के लिए किया जा सकता है।

3. विलो बार्क

विलो छाल का उपयोग सदियों से प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में किया जाता रहा है। एक विलो पेड़ की छाल में सैलिसिन नामक एक केमिकल होता है, जो दर्द निवारक में मुख्य घटक के समान होता है। पुराने जमाने में लोग दर्द और सूजन से राहत पाने के लिए इसकी छाल को चबाते थे। अब आप इसे किसी भी हर्बल स्टोर से खरीद सकते हैं। यह प्राकृतिक उपचार केवल वयस्कों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

4. शिमला मिर्च

कैप्साइसिन शिमला मिर्च में पाया जाने वाला एक यौगिक है और इसे एक प्राकृतिक दर्द निवारक माना जाता है। हालांकि इस पदार्थ को ऊपर से लगाने पर हल्की जलन हो सकती है, लेकिन यह काफी प्रभावी है। कैप्साइसिन नर्वस सिस्टम, मसल्स और जोड़ों के दर्द को कम करता है।

5. अदरक

अदरक एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सिडेंट और कैंसर विरोधी यौगिकों का एक समृद्ध स्रोत है। माना जाता है कि यह जड़ी-बूटी किसी भी दर्द निवारक दवा से ज्यादा असरदार होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि अदरक रिकवरी प्रक्रिया को तेज कर सकता है और सूजन को कम कर सकता है। राहत के लिए अदरक की चाय का सेवन करें या इस मसाले को अपनी डाइट में शामिल करें।

ये वकिल्प भी आते हैं बहुत काम विकल्प

पीठ या मांसपेशियों में दर्द होने पर आप हीट या कोल्ड कंप्रेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी डाइट में अधिक से अधिक प्रोटीन और मैग्नीशियम से भरपूर फूड्स को शामिल करें। इसेंसियल ऑयल से मालिश करना भी एक बेहतरीन विकल्प है।

