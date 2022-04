ये 6 संकेत बताते हैं कि आपकी प्रेग्नेंसी हेल्दी नहीं है, पहचाने लक्षण

Signs that are not good in pregnancy: प्रेग्नेंसी आपकी हेल्दी या नहीं, इसका पता आप अपने शरीर से मिल रहे संकेत से भी पता लगा सकते हैं। कैसे, चलिए जानें।

Published: April 14, 2022 12:21:14 pm

प्रेगनेंसी के साथ ही शरीर में बदलाव होना शुरू हो जाता है। प्रेग्नेंसी अपने साथ कई परेशानियां भी लाती है, लेकिन ये परेशानियां तब तक गंभीर नहीं मानी जाती, जब तक इससे शिशु को खतरा न हो। प्रेग्नेंसी हेल्दी हो इसक के लिए डाइट से लेकर उठने-बैठने और चलने से लेकर सोने तक की पोजिशन पर ध्यान देना चाहिए। प्रेग्नेंसी हेल्दी है या नहीं इसका पाता आप कुछ संकेतों से भी कर सकते हैं।

प्रेग्नेंसी के दौरान दिखे ये लक्षण तो हो जाएं सावधान-Be careful if you see these symptoms during pregnancy

प्रेग्नेंसी के शुरुआती तीन महीने कष्ट भरे होते हैं। उल्टी, खाने में अरुचि, सिर दर्द आदि के लक्षण दिखते हैं। पीरियड्स भी बंद हो जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर आपको परेशानी ज्यादा हो रही या किसी एक लक्षण से दिक्कत ज्यादा हो तो आपको तुंरत सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके शिशु के लिए ही नहीं, आपके लिए भी खतरा पैदा कर सकता है।

ये संकेत दिखें तो समझ लें प्रेग्नेंसी नहीं है हेल्दी-If these signs are seen then pregnancy is not healthy 1. तेज बुखार- प्रेग्नेंसी में बुखार होना सामान्य है, लेकिन अगर बार-बार हो और तापमान 101 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुचने लगे तो ये गंभीर लक्षण है। ये किसी संक्रमण का संकेत हो सकता है। बुखार के साथ ही जोड़ों में दर्द, त्वचा पर दाने भी होते हैं तो ये साइटोमेगालोवायरस (सीएमवी), टोक्सोप्लाज्मा और पैरोवायरस जैसे संक्रमण का खतरा बताता है।

2. तेज सिर दर्द या सूजन- सिर दर्द या माइग्रेन प्रेग्नेंसी में ज्यादा होता है। लेकिन अगर बराबर दर्द बना हुआ है तो ये मस्तिष्क में खून का थक्का जमने का संकेत भी हो सकता है।

3. यूरिन में दर्द और जलन- कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान पेशाब में दर्द और जलन भी हो सकता है ये मूत्राशय या मूत्र पथ के संक्रमण का संकेत हो सकते हैं। 4. ब्लीडिंग का होना- प्रेग्नेंसी में हल्की ब्लीडिंग कभी हो जाए तो वह सामान्य हो सकती है, लेकिन बार-बार ऐसे नजर आए तो इसे नजरअंदाज न करें। ये गर्भपात का जोखिम बढ़ सकता है। ब्लीडिंग का एक बड़ा कारण एक्टोपिक प्रेग्नेंसी भी हो सकती है। इस प्रेग्नेंसी में यूट्रेस की जगह बच्चा फलोपियन ट्यूब में डवलप होने लगता है।

5. उल्टी आना- पहली तिमाही के दौरान थोड़ा बहुत उल्टी होना सामान्य है, अधिकतर गर्भवती महिलाओं को इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको बहुत मतली या उल्टी हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें बार-बार उल्टी होना आपको डिहाइड्रेट कर सकता है।

6. खुजली होना- गर्भावस्था में योनि स्राव और खुजली होना सामान्य है लेकिन कुछ मामलों में यह संक्रमण या यौन संचारित रोगों का संकेत हो सकता है। यह संक्रमण भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकता है।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

