अमेरिकी सर्जनों ने की ऐतिहासिक सर्जरी , मरते हुए आदमी की जान बचाने के लिए लगा दिया इस जानवर का दिल

जयपुरPublished: Sep 23, 2023 06:19:55 pm Submitted by: Manoj Kumar

Second pig heart transplant gives dying man new hope : अमेरिकी सर्जनों ने एंड-स्टेज हृदय रोग के एक मरीज की जान बचाने के लिए दूसरा ऐतिहासिक Pig heart प्रत्यारोपण किया है। बाल्टीमोर, मैरीलैंड: अमेरिकी सर्जनों ने एंड-स्टेज हृदय रोग के एक मरीज की जान बचाने के लिए दूसरा ऐतिहासिक Pig heart प्रत्यारोपण किया है।

pig heart transplant

