पेट के कैंसर का खतरा बढ़ाने वाली सब्जी

संरक्षित बिना स्टार्च वाली सब्जियां पेट के कैंसर के जोखिम को बढ़ाने का कारण हो सकती हैं। हालांकि सब्जियों अथवा अन्य खाद्य सामग्रियों को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए संरक्षण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। परंतु इस प्रक्रिया में भोजन की आयु बढ़ाने के लिए काफी नमक का इस्तेमाल होने के साथ ही इसे अचारी रूप दिया जाता है।

Vegetable That Increases The Risk of Stomach Cancer