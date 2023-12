विटामिन बी12 की कमी से हो सकती हैं ये 5 गंभीर बीमारियां, जानिए बचाव के उपाय

Vitamin B12 Deficiency:शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन बी12 बहुत जरूरी होता है। लेकिन शरीर में विटामिन बी12 की कमी होने पर एनीमिया, डिमेंशिया, हड्डियों से जुड़ी समस्याएं और स्किन इंफेक्शन जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

Vitamin B12 deficiency can lead to these 5 serious diseases