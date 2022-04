मुंह में छाले से लेकर जोड़ों में दर्द और नसों की बीमारी, शरीर में इस विटामिन की गंभीर कमी का है संकेत

मुंह में छाले से लेकर जोड़ों में दर्द और नसों की बीमारी, शरीर में इस विटामिन की गंभीर कमी का है संकेत

Vitamin B12 deficiency: क्या आपको हमेशा थकान, हडि्डयों या जोड़ों में दर्द के साथ डिप्रेशन सा महसूस होता है? तो समझ लें आपका शरीर विटामिन की कमी से जूझ रहा है। ये विटामिन नसों से लेकर हडि्डयों जैसी समस्याओं के लिए ही जिम्मेंदार नहीं होता, बल्कि इसकी कमी बेहद गंभीर रोगों कारण भी बनती है।

Published: April 10, 2022 01:39:13 pm

शरीर में अगर एक विटामिन की कमी भी हो जाए तो कई बीमारियां और समस्याएं सामने आने लगती हैं। चलिए आज आपको Vitamin B12 कमी के कारण, संकेत और समस्याओं के बारे में बताएं। ये विटामिन हमारे शरीर को किस लिए जरूरी है, यह भी जानें।

What role does Vitamin B12 play ?विटामिन बी12 क्या भूमिका निभाता है?

विटामिन B12 की जरूरत शरीर की रक्त कोशिकाएं और तंत्रिका तंत्र को हेल्दी बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। ये विटामिन मस्तिष्क से लेकर हड्डियों और नसों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। विटामिन बी 12 रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है और डीएनए के उत्पादन को सुविधाजनक बनाता है। ये शरीर में अपने आप नहीं बनता इसलिए इसे डाइट या सप्लीमेंट के रूप में लेना जरूरी है।

People who are at the most risk for a Vitamin B12 deficiency - इन लोगों को हो सकता है विटामिन बी12 की कमी खतरा

शरीर लंबे समय तक विटामिन बी 12 को स्टोर नहीं रहता है। इसलिए इसकी कमी होने की संभावना ज्यादा होती है। विटामिन बी12 की कमी उन लोगों में अधिक होती है जो विटामिन डिफशिएंसी, अनियाम, थैलेसिमिया, आंत की सूजन, पाचन संबंधित बीमारी आदि से जूझ रहे हैं। सर्जरी के बाद या कोरोना संक्रमण के बाद भी ये विटामिन तेजी से शरीर से कम होता है। इसके अलावा बुजुर्ग लोगों में, पोषक तत्व कम लेने वाले, डायबिटीज और एंटासिड का ज्यादा यूज करने वालों में भी ये कमी रहती है।

विटामिन बी-12 की कमी के ऐसे पहचाने संकेत- Symptoms of Vitamin B-12 Deficiency ⦁ जीभ में क्रैक्स पड़ना

⦁ मुंह में छाले बनना

⦁ त्वचा का पीला पड़ जाना

⦁ जीभ में दाने या फिर लाल हो जाना

⦁ आंखो की रोशनी कम होना

⦁ डिप्रेशन, कमजोरी और सुस्ती

⦁ सांस फूलना

⦁ सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या

⦁ कान में आवाज का आना

⦁ भूख कम लगना

⦁ नसों का सूखना

⦁ जोड़ों में दर्द या मसलस क्रैंप

Vitamin B 12 Rich foods: विटामिन बी12 के लिए खाएं ये फूडस दूध से बने अधिकांश आइटम्स में विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करने की ताकत होती है। लो फैट दही से आप बी 12 और बी 1, 2 की कमी को पूरा कर सकते हैं। प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन 12 की कमी को पूरा करने के लिए पनीर भी अच्छा ऑप्शन है।

सोयाबीन भी विटामिन बी12 का रिच सोर्स है। सोया मिल्क या टोफू को डाइट में आप रोज ले सकते हैं।

ओट्स सबसे बेहतरी बी 12 का सोर्एस है। इसमें फाइबर भी खूब होता है।

ब्रोकली को चाहें सब्जी के रूप में खाएं या सलाद के रूप में। ब्रोकली भी विटामिन बी 12 की कमी पूरी करता है।

मशरूम खाने से विटामिन 12 के साथ साथ प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन भी अच्छी मात्रा में मिलता है। तो विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करने के लिए रोज की डाइट में आपको इसकी मात्रा शामिल करनी चाहिए, क्योंकि ये वाटर सॉलेबल विटामिन शरीर में स्टोर नहीं होता। तो विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करने के लिए रोज की डाइट में आपको इसकी मात्रा शामिल करनी चाहिए, क्योंकि ये वाटर सॉलेबल विटामिन शरीर में स्टोर नहीं होता।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

