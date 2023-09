Vitamin C Deficiency: विटामिन सी की कमी, 5 खतरनाक लक्षणों के साथ आती है चुपके से, नजरअंदाज करना पड़ सकता है महंगा

Vitamin C Deficiency: विटामिन सी की कमी, 5 खतरनाक लक्षणों के साथ आती है चुपके से, नजरअंदाज करना पड़ सकता है महंगा

Symptoms of Vitamin C

Vitamin C Deficiency : विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अपने प्रतिरक्षा-बढ़ाने वाले गुणों और सर्दी और संक्रमण से लड़ने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। हालाँकि, विटामिन सी (Vitamin C Deficiency ) का महत्व सामान्य सर्दी से बचाव से कहीं अधिक है। इस आवश्यक विटामिन की कमी चुपचाप आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कहर बरपा सकती है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस लेख में, हम विटामिन सी (Vitamin C) की कमी के लक्षणों और परिणामों के बारे में जानेंगे जिन्हें आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।