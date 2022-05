Vitamin D For Women: जानिए महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है विटामिन डी और किन संकेतों से कर सकते हैं इसकी कमी की पहचान

Vitamin D For Women: बढ़ती उम्र में महिलाओं को अक्सर कोई न कोई शरीर से जुड़ी समस्या होने ही लगती है, इसमें से आम समस्या होती है विटामिन डी की कमी, इसका असर खासतौर पर हड्डियों के ऊपर पड़ता है। इसलिए विटामिन डी का सेवन भरपूर मात्रा में करने कि आवश्य्कता होती है।

Vitamin D For Women: बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ये विटामिन हड्डियों के मेटबॉयोलिज्म को मजबूत बनाता है। विटामिन डी घुनलशील होता है, साथ ही साथ ये कैलोरी की मात्रा को कम करने में मदद करता है, जिससे कि हार्ट अटैक कि बीमारी का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। महिलाओं में बढ़ते उम्र में अक्सर विटामिन डी की कमी की समस्या हो जाती है। जानिए विटामिन डी की कमी से शरीर में कौन-कौन सी समस्याएं हो सकती हैं

vitamin d deficiency and risk of heart attack in women