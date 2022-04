Vitamin K Deficiency: शरीर देता है ऐसे संकेत तो, समझ लें बेहद कम हो चुका है बॉडी में विटामिन के

विटमिन ए, बी सी या डी की कमी के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन शरीर में विटामिन के (vitamin K) की कमी भी कई गंभीर बीमारियों का कारण बनती है।

Published: April 13, 2022 07:28:42 am

विटामिन के की कमी अगर शरीर में होतो इसके संकेत भी कई तरह से मिलते हैं और बता दें ब्लड से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या में विटामिन के की कमी जरूर होती है। वहीं विटामिन के और किन समस्या को जन्म देता है और इसकी कमी के संकेत शरीर में किस तरह से मिलेत हैं, चलिए जानें।

क्या होता हैं विटामिन के (vitamin K)?

विटामिन के के दो मुख्य प्रकार होते हैं। विटामिन K1 जिसे फाइलोक्विनोन (phylloquinone) कहा जाता है। यह पौधों से आता है, विशेष रूप से पत्तेदार हरी सब्जियां जैसे पालक और केला से और दूसरा विटामिन K2 जो मेनाक्विनोन (menaquinone) होता हैं, स्वाभाविक रूप से आंतों के मार्ग में बनता है और विटामिन K1 के समान ही काम करता है।

विटामिन के का शरीर में काम-Function of Vitamin K in the Body

शरीर के अंदर और बाहर अत्यधिक रक्तस्राव को रोकेने के लिए विटामिन के ही प्रोटीन का उत्पादन करता है। साथ ही हड्डियों को बढ़ने और स्वस्थ रखने में मददगार होता है।

विटामिन के की कमी से होने वाली बीमारियां- Vitamin K deficiency diseases ⦁ अगर आपकी चोट या कटने-छिलने पर ब्लड निकलना जल्दी बंद नहीं होता तो ये विटामिन के की कमी का संकेत है। विटामिन के की कमी से अत्यधिक रक्तस्त्राव होता है।

⦁ पॉटी के साथ अगर खून आने लगे तो ये भी विटामिन के की कमी का संकेत हो सकता है। हालांकि कई बार ये बवासीर यानी पाइल्स की समस्या में भी होता है। ⦁ जोड़ या मांसपेशियों में अचानक ऐंठन, दर्द और अकड़न का होना भी विटामिन के की कमी है।

⦁ घाव भरने में अधिक समय लगता है तो ये भी विटामिन के की कमी हो सकती है। कई बार शुगर के कारण भी घाव जल्दी नहीं भरते। ⦁ मासिक धर्म के दौरान बहुत अधिक दर्द होना, अत्यधिक रक्तस्राव होना।

⦁ मसूड़ों या दांतों से अक्सर खून निकलना। विटामिन के की कमी को ऐसे करें पूरा- get vitamin K from these foods

हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, केल, ब्रोकली मूली,चुकंदर अंकुरित अनाज गेहूं, जौ अंडे,दूध और डेयरी प्रोडक्ट जैसे पनीर, दही, जैतून का तेल (olive oil), कैनोला ऑयल (canola oil) और सोयबीन ऑयल (soybean oil) में विटामिन के मिलता है।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

