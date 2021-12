जानें कैसे रखें अपने ओरल हेल्थ का ख्याल

ओरल हेल्थ के बारे में ज्यादातर लोग उस हिसाब से बात नहीं करते जैसे कि लोग शरीर के बाकी हिस्सों के बारे में बात करते हैं। जबकि आपके मुंह का स्वास्थ्य आपके पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। आज हम इस विषय के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे।

नई दिल्ली। आपके मुंह बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के सभी प्रकार को इकट्ठा करती है और कई परेशानियों को जन्म देती हैं। इसके अलावा मुंह के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के कई कारण हो सकते हैं।

Way to take care of your oral health