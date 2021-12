Brain Hemorrhage in Winter: सर्दियों में बढ़ जाता हैं ब्रेन हेमरेज का खतरा, जानें इसके कारण और लक्षण

Brain Hemorrhage in Winter: सर्दियों के मौसम में ब्रेन हेमरेज का खतरा सबसे अधिक बना रहता है। सर्दियों में हर वर्ष ब्रेन हेमरेज के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। ब्रेन हेमरेज मस्तिष्क के बाहर या अंदर खून की नलिकाएं फटने की वजह से होता है। इसके कारण मरीज को बेहोशी, उल्टी और सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। ब्रेन हेमरेज एक जानलेवा बीमारी होती है। इनके लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

नई दिल्ली। Brain Hemorrhage in Winter: सर्दियों में ब्रेन हेमरेज का खतरा सबसे अधिक रहता है, क्योंकि सर्दियों में लोगों का ब्लड प्रेशर अन्य सीजन की तुलना में अधिक रहता है। इसके अलावा ठंडक अधिक होने की वजह से खून की धमनियां थोड़ी पतली हो जाती हैं, जिसकी वजह से नसों में ब्लड के प्रवाह में रुकावट आती है। कई शारिरिक स्थितियां ब्रेन हेमरेज का कारण बन सकती हैं। ब्रेन हेमरेज के प्रभाव अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों में अलग-अलग हो सकते हैं। सर्दियों में हर वर्ष ब्रेन हेमरेज के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। सर्दियों में बीपी का तेजी से उतार-चढ़ाव होने लगता है। जो बाद में ब्रेन हेमरेज का कारण बनता है। उच्च रक्तचाप और अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित व्यक्ति हैमरेज के शिकार हो रहे हैं। अगर समय पर इसका उपचार नहीं किया जाता है, तो मरीज की जान भी जा सकती है।

What are the causes and symptoms of brain hemorrhage in winters