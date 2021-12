Health Tips: अस्थमा फेफड़े से जुड़ी एक सामान्य बीमारी है, जिससे साँसें लेने में तकलीफ होती है। अस्थमा के लक्षणों की तीव्रता हर किसी में अलग-अलग होती है। ये आते-जाते रहते हैं, मगर कुछ लोगों में ये लगातार बने रहते हैं। अस्थमा की वजह से उसे कई समस्याएं जैसे सांस लेने, जोर-जोर से सांस लेना, खांसी होना, सांस का फूलना इत्यादि होती हैं।

What is Asthma? know its symptoms and causes