Health Tips: ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? जानें इसके कारण और लक्षण

नई दिल्ली। Health Tips: मस्तिष्क में होने वाली एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है ब्रेन ट्यूमर। मस्तिष्क में कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ जाती हैं और इससे जो गांठ बन जाती है, उसे ही ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर के संकेतों और लक्षणों में भिन्नता होती है। यह ब्रेन ट्यूमर के आकार, स्थान और बढ़ने की दर पर निर्भर करता है। चूंकि मस्तिष्क का प्रत्येक भाग प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है, इसलिए ट्यूमर मस्तिष्क के चाहे किसी भी हिस्से में हो, वह रोगी को बहुत नुकसान पहुंचाने की बहुत ज्यादा क्षमता है। अगर सही समय पर इलाज नही करवाते हैं तो ब्रेन ट्यूमर जानलेवा हो सकता है। समय रहते इस बीमारी का इलाज कराने पर जीवन को बचाया जा सकता है।

