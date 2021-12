Health Tips: डायबिटीज क्या होता है? जानें इसके कारण और लक्षण

Health Tips: आज के समय में बढ़ते उम्र के साथ हर कोई डायबिटीज का शिकार हो रहा है। डायबिटीज एक आम समस्या हो गई है। डायबिटीज एक आजीवन रहने वाली बीमारी है। जिन लोगों में डायबिटीज होने की अधिक संभावना होती है, उनमें पहले से ही कई लक्षण सामने आते हैं। लेकिन समय रहते हुए इसका इलाज न किया जाए तो यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है।

नई दिल्ली। Health Tips: डायबिटीज एक आजीवन रहने वाली बीमारी है। जब कोई व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित होता है तो शरीर इंसुलिन नहीं बनाता है और इस प्रकार ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में जाने में विफल रहता है और ब्लड में रहता है। जिन लोगों में डायबिटीज होने की अधिक संभावना होती है, उनमें पहले से ही कई लक्षण सामने आते हैं। सभी जानते हैं कि डायबिटीज एक बहुत ही घातक बीमारी है। डायबिटीज कई तरह की होती है- टाइप-1, टाइप-2 और गेस्टेशनल डायबिटीज। डायबिटीज होने के कई मुख्य कारण होते हैं जिसमें आजकल बदलती हमारी लाइफस्टाइल शामिल है। डायबिटीज से बचाव के लिए डॉक्टर से जरुर संपर्क करें।

What is Diabetes? Its causes and symptoms