इन दिनों बालों की दो सबसे आम समस्याएं डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प की रहती हैं। इन दोनों बालों की समस्याओं को ज्यादातर एक ही माना जाता है क्योंकि दोनों का खोपड़ी पर एक ही तरह का प्रभाव होता है। ये दोनों समस्याएं आपके बालों को बेजान और चिकना बना देती हैं। रूसी और सूखी खोपड़ी के विभिन्न कारण हैं। बहुत से लोग अपने बालों की देखभाल करने पर विचार नहीं करते हैं जिसके कारण विभिन्न समस्याएं जैसे कि उत्पन्न होती हैं। गिरते हुए रूसी और सिर में खुजली बहुत परेशान कर सकती है और शर्मनाक भी। ये दोनों स्थितियां आमतौर पर अलग-अलग कारणों से होती हैं और अलग तरह से इलाज करने की आवश्यकता होती है। क्या आपको डैंड्रफ यानी रूसी है या फिर आपका स्कैल्प ड्राई है ? आप में से कई अधिकतर लोगों को ये समस्या एक जैसी लगती होगी, लेकिन दोनों में बहुत अंतर हैं। तो आइए जानते हैं डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प के बीच क्या अंतर है?

What is difference between dandruff and dry scalp