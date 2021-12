Health Tips: हाइपरटेंशन क्या होता है? जानें इसके लक्षण और कारण

Health Tips: हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन से आज के समय में हर एक व्यक्ति इससे जूझ रहा है। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी जिसमें कोई खास लक्षण नहीं दिखते और यह बिना किसी चेतावनी के आती है इसलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। हाइपरटेंशन एक खतरनाक बीमारी है। हाइपरटेंशन के परिणाम स्वरूप समय पर इलाज न होने पर मृत्यु हो सकती है।

नई दिल्ली। Health Tips: हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। दुनियाभर में हर 3 में से 1 व्यक्ति हाइपरटेंशन की समस्या से पीड़ित है। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी जिसमें कोई खास लक्षण नहीं दिखते और यह बिना किसी चेतावनी के आती है इसलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। शुरुआत में पता नहीं चलने के कारण लोग इलाज नहीं कराते हैं इसलिए हाइपरटेंशन के कारण इन मरीजों को आगे चलकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हाइपरटेंशन कई कारणों से होता है, जिनमें से कुछ कारण शारीरिक और कुछ मानसिक होते हैं। दिल का दौरा पड़ने की बड़ी वजह हाइपरटेंशन ही होती है।

What is Hypertension? its symptoms and causes