पुरुषों की तुलना में महिलाओं को दर्द क्यों महसूस होता है ज्यादा?

एक नए अध्ययन से पता चला है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में दर्द को काबू में करने की क्षमता उम्र के साथ बदलती है और इसमें लिंग-आधारित असमानताएं हो सकती हैं। यह शोध एफएमआरआइ स्कैन का उपयोग करके पुरुषों और महिलाओं के मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं को देखता है, जिनसे पता चलता है कि गर्मी की बढ़ती मात्रा के संपर्क में आने पर दर्द की डिग्री में अंतर हो सकता है।

Why Do Women Experience Pain More Than Men?