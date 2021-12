मोजे पहन कर सोना हो सकता है नुकसानदेह

सर्दियों में पैरो की गरम रखने के लिए हम मोजे पहन कर सोते हैं । परन्तु क्या आप इसके नुकसान और लाभ से भली भांति परिचित है । मोजे पहन कर सोना आपके लिए सही नही हो सकता है। सबसे ज्यादा सर्दीयों में ठंड पैरो से ही होकर जाती है। तो सर्दी से बचने के लिए रात में पैर में मौजे पहनकर जरूर सोए। हो सके तो दिन में भी मौजो को पहनकर रखना चाहिए। लेकिन कभी भी टाइट मोजे न पहने।

नई दिल्ली। ठंड के मौसम में कई बार आपने लोगों को मोजे पहनकर सोते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। तो आईये जानते हैं कि मोजे पहनकर सोने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं।

Why Sleeping With Socks Is Bad