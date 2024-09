World Contraception Day 2024 : क्यों हुई कॉन्ट्रासेप्शन डे की शुरूआत है, क्या है इसके प्रकार

World Contraception Day 2024 : क्या है कॉन्ट्रासेप्शन का इतिहास विश्व कॉन्ट्रासेप्शन दिवस (World Contraception Day 2024) की स्थापना 2007 में हुई थी। यह दिन विश्व के 10 प्रमुख परिवार नियोजन संगठनों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। इन संगठनों ने गर्भ निरोधक के महत्व को उजागर करते हुए जन जागरूकता फैलाने का कार्य किया। फैमिली प्लानिंग एजेंसी के इस प्रयास को देखते हुए कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने इस दिवस को मान्यता दी। संयुक्त राष्ट्र ने भी 26 सितंबर को विश्व कॉन्ट्रासेप्शन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जागरूक करना और सुरक्षित तरीकों की जानकारी प्रदान करना है।

कॉन्ट्रासेप्शन के प्रकार Types of contraception 1 हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन गोलियां, पैच, इंजेक्शन और आईयूडी 2 बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन कंडोम, डायाफ्राम और स्पर्मिसाइड 3 सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्शन ट्यूबेक्टोमी और वैसक्टोमी कॉन्ट्रासेप्शन क्या जरूरी है Is contraception necessary? कॉन्ट्रासेप्शन (World Contraception Day 2024) के माध्यम से मातृ मृत्यु दर को 40% तक घटाया जा सकता है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कई यौन संचारित रोगों, जैसे एचआईवी और एड्स, से भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसके उपयोग से अनचाहे गर्भधारण की संभावना कम होती है, जिससे गर्भपात की आवश्यकता भी घटती है। परिवार नियोजन महिलाओं को अपने बच्चों के बीच उचित अंतराल बनाए रखने में सहायता करता है, जिससे बाल मृत्यु दर में कमी आती है।