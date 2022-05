सबसे पहले ये जान लें कि किन कारणों से ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या होती है और किन चीजों का ध्यान रखकर इसे

बढ़ने से रोका जा सकता है। हाई बीपी से बचना है इन चीजों से बना ले दूरी-To avoid high BP, keep distance from these things

1. शराब और धूम्रपान की आदत को बदल दें।

2. एक दिन में तीन चम्मच से ज्यादा ऑयल खाने की आदत बदल लें।

3. ट्रांस फैट यानी वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले फैट को खाने से बचें।

4. सफेद आटा यानी मैदा से बनी चीजें, जंक और प्रॉसेस्ड फूड न लें।

5. एक बार में ज्यादा खाना खाने से बचें।

6. ज्यादा नमक ही नहीं, ज्यादा चीनी भी न खाएं।

7. सफेद चावल ज्यादा खाने से बचें।

डाइट में इन चीजों को करें शामिल-Include these things in the diet हाइपरटेंशन की समस्या से बचने के लिए तेल-घी, नमक से बचना जरूरी है। साथ ही एक्सरसाइज के साथ बैलेंस डाइट लेना चाहिए। खानपान में हरे-भरे आहार पालक, मेथी व अन्य को शामिल करें। अगर हम ज्यादातर आलू मटर या आलू टमाटमर की सब्जी खाते हैं, तो उसे हेल्दी ट्विस्ट देकर उसमें मेथी, पालक आदि को शामिल करें। हरी सब्जियां हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। लो सोडियम वाले फूड के साथ इन चीजों पर ध्यान दें।

⦁ मोटापा कम करें ताकि हाई बीपी का खतरा कम हो।

⦁ तनाव में न रहें और तनाव दूर करने के लिए मेडिटेशन करें।

⦁ भरपूर नींद लें, क्योंकि नीद भी हाइपरटेंशन का कारण होती है।

हाइपरटेंशन के लक्षण भी पहचानें-Recognize the symptoms of hypertension

बीपी बढ़ जाने पर सिरदर्द, सांस लेने में तकलीफ, नाक से खून का आना, नींद न आना, बार-बार गुस्सा बढ़ जाना और तनाव की शिकायत करते हैं। इन लक्षणों को नजरंदाज करना आपके लिए समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप इन्हें चेतावनी संकेत मानते हुए अपने स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल पर तुरंत ध्यान दें।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।