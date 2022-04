Vaccination Tips: बच्चों को वैक्सीन लगवाने के दौरान जरूर रखें इन बातों का ध्यान, जानें टीका लगवाने से पहले और बाद में क्या करें-क्या नहीं

World Immunization Week 2022: बच्चों को कोविड ही नहीं कई और तरह के इंफेक्शन से बचाने के लिए वैक्सिनेशन जरूरी है।

Published: April 24, 2022 08:32:59 am

विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 की शुरुआत हो चुकी है और इस मौके पर आपको इस स्टोरी के जरिये बताएंगे कि शिशु या बच्चों को वैक्सीन लगवाने से पहले और बाद में किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चों को तकलीफ कम और वैक्सीन के साइड इफेट्स से बचाया जा सके।

World Immunization Week 2022: Vaccination Tips for Children

वैक्सिनेशन से इंफेक्शन और बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर में इम्युनिटी को बढ़ाता है। कोविड वैक्सिनेशन अब 12 साल की उम्र से लगने लगा है। वहीं कुछ बीमारियों और इंफेक्शन के वैक्सिनेशन बच्चों को जन्म लेने के बाद से ही लगने लगते हैं। ऐसे में जब भी आप बच्चों के वैक्सिनेशन के लिए जाएं तो कुछ खास बातें वैक्सीन से पहले और बाद में जरूर ध्यान देनी चाहिए।

How to prepare for Vaccine: वैक्सीन लगवाने से पहले क्या करना चाहिए? शिशु का वैक्सीनेशन के लिए जाते समय उसका वैक्सिनेश रिकॉर्ड साथ रखें। यदि उसे किसी चीज से एलर्जी, फोबिया या दिक्कत है तो डॉक्टर को पहले ही बता दें। शिशु छोटा है तो उसके मन को डायवर्ट करने के लिए उसका पसंदीदा खिलौना या फूड साथ रखें।

Tips for Kids Vaccination: बच्चों को वैक्सीन लगवाने के दौरान अपनाएं ये टिप्स बच्चे को वैक्सिन लगवाने से पहले फास्टफूड, कोल्ड ड्रिंक या चिप्स आदि बिलकुल न खिलाएं। वैक्सिीन के बाद की सावधानियों को भी डॉक्टर से जरूर जान लें।

बच्चे को वैक्सीन का डर हो तो उसे बीमारी की गंभीरता के बारे में कुछ दिन पहले से बताने लगें, ताकि मनोवैज्ञानिक तरीके से वह वैक्सीन लगवाने को तैयार रहे और वैक्सीन के बाद होने वाले दर्द या बुखार में घबराए नहीं।

वैक्सीन के बाद कुछ बच्चों में चक्कर आने की समस्या हो सकती है। इसलिए किसी खतरे से बचने के लिए वैक्सीन के 15 मिनट तक उसे बिठाए रखें और लंबी सांस लेने को कहें। Tips after Vaccination: वैक्सीन लगवाने के बाद क्या करें?

कई बार बच्चों को टीका लगने वाली जगह पर दर्द, रैशेज या बुखार हो सकता है। यह आम समस्या है, जो अपने आप सही होती है, लेकिन इस दौरान इन बातों का ध्यान देना चाहिए।

जिस भी बीमारी के लिए शिशु को वैक्सीन लगाई गई है, उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। वैक्सीन इंफॉर्मेशन शीट को पढ़ें, जिसमें बच्चे को होने वाले आशंकित दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी होती है।

एक ठंडे, गीले कपड़े या फिर बर्फ से टीके के बाद होने वाली सूजन, दर्द या लालिमा को कम किया जा सकता है।

बुखार आने पर गीले पानी के कपड़े से शरीर पोछें और डॉक्टर की सलाह पर पैरासिटामोल दी जा सकती है।

वैक्सीन लगने के बाद 24 घंटे तक बच्चा कम खा-पी सकता है। इस दौरान उसे ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स दें।

कुछ दिनों तक बच्चे पर ज्यादा ध्यान दें और अगर परेशानी बढ़ती है, तो डॉक्टर से बात करें। इन बातों का ध्यान रखकर आप वैक्सिनेशन को आसान बना सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखकर आप वैक्सिनेशन को आसान बना सकते हैं।

