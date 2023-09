Study says : कलाई का तापमान आने वाली बीमारियों के खतरे का संकेत हो सकता है

जयपुरPublished: Sep 23, 2023 06:37:21 pm Submitted by: Manoj Kumar

Study says, Wrist temperature may be a warning sign of future disease : निरंतर कलाई के तापमान की निगरानी टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप, यकृत रोग, गुर्दे की विफलता और अन्य जैसी भविष्य में होने वाली बीमारियों के संभावित जोखिम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है, एक नए अध्ययन में पता चला है।

study says, Wrist temperature may be a warning sign of future disease,

