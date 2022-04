Wrong Way To Shower: बाथरूम में ही क्यों आता अधिकतर स्ट्रोक या हार्ट अटैक? नहाने का ये गलत तरीका होता है जिम्मेदार

तो चलिए जानें कि ऐसा नहाने में क्या गलती होती है, जिससे जान जाने तक का खतरा बना रहता है। ये समस्या अमूमन ठंडे पानी से नहाते समय ही क्यों होती है। जानिए नहाने की कौन सी चूक बनती है बीमारी का कारण-mistake in bathing is the cause of disease

नहाते समय अगर आप सीधे अपने सिर पर पानी डालते हैं तो आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा रहेगा। नहाने का सही तरीका है पानी पहले पांव, फिर कमर, गर्दन और सबसे अंत में सिर पर डाला जाए। सीधे सिर पर ठंडा पानी डालने से ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। खासकर अगर पानी बेहद ठंड हो तो इससे कैपलेरी वेन्स सिकुड़ जाती हैं और इससे ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है।

क्यों बढ़ता है नहाने से स्ट्रोक का खतरा-Why bathing increases the risk of stroke

शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सिर से पैर की ओर होता है और जैसे ही सिर पर ठंडा पानी पड़ता है ब्लड नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो हो जाता है। इससे स्ट्रोक और अटैक का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट तक ब्लड सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। कई बार ठंडा पानी पड़ते ही दिमाग की नसे ही फट जाती हैं। यही कारण है कि बाथरूम में सबसे ज्यादा स्ट्रोक या हार्ट अटैक के खतरे होते हैं।

ये है नाहने का सही तरीका-right way to take a bath

नहाने के लिए बाल्टी-मग का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी को सबसे पहले अपने पैर पर डालें। इससे शरीर पानी के तापमान से परिचित होगा और उसे झटका नहीं लगेगा। पैर के बाद धीरे-धीरे ऊपर की ओर पानी डालें। सबसे अंत में सिर पर पानी डालें। इससे दिमाग को शॉक नहीं लगेगा और ब्लड सर्कुलेशन सामान्य बना रहेगा।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।