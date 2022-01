जानें कच्ची नींद से क्या पड़ सकता है आपके हेल्थ पर असर

क्या आप जानते हैं आपकी कच्ची नींद आपके सेहत के लिए कितना बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकती है।

नई दिल्ली। कच्ची नींद से आपकी तबियत पर पूरा गहरा प्रभाव पढ़ता है । आपकी तबियत को तंदुरुस्त रखने के लिए नींद सबसे जरूरी चीज आप जानते हैं अधूरी नींद कई सारी बीमारी का कारण है। नींद न आने के कई कारण हो सकते हैं। लेकिन नींद न आने से शरीर में कई दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कैफीन या एल्कोहल लेना, धूम्रपान करना, सोने का समय निर्धारित न होना, देर रात तक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल भी नींद को प्रभावित करते हैं। ऐसे में इनमें बचें ताकि अन्य बीमारियों का खतरा कम किया जा सके।

you need good sleep cycle for good health