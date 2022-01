Ayurvedic Remedies: कोरोनावायरस से बचने के लिए अपनाएं ये आयुर्वेदिक घरेलू उपाय

Ayurvedic Remedies: अंदर की मजबूती के लिए अच्छा खाने-पीने के अलावा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना भी जरूरी है। ऐसे में अपने घर के वातावरण की शुद्धि के लिए आप रोजाना किसी मिट्टी के पात्र में थोड़ी सी नीम की पत्तियों, दो कपूर के टुकड़े, देवदारू तथा राल को एक का जलाकर इससे निकलने वाले दोहे को घर में सभी जगह घुमा लें।

Ayurvedic Remedies To Boost Your Immune System Against Covid