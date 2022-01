Diabetes Symptoms And Don'ts: डायबिटीज के मुख्य लक्षण और डायबिटीज में ना करें ये काम

Diabetes Symptoms And Don'ts: वैसे तो हमें स्वयं को हाइड्रेट रखने की आवश्यकता होती है और पर्याप्त पानी पीने की भी। परंतु यदि आवश्यकतानुसार पानी पीने के बाद भी आपको प्यास लगती रहती है, तो यह भी मधुमेह का एक लक्षण हो सकता है। ऐसे में तुरंत अपने चिकित्सक से सलाह अवश्य लें।

Main Signs Of Diabetes And Don'ts In Diabetes