Side Effects of Drinking Green Tea: सुबह खाली पेट पीते हैं ग्रीन टी, तो हो जाइए सावधान!

Side Effects of Drinking Green Tea: लोग सुबह खाली पेट ग्रीन टी पीते हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि खाली पेट ग्रीन टी का सेवन आपके शरीर में उस प्रोटीन के स्तर को घटा सकता है जो खून के थक्के जमने में सहायक होता है।

Updated: January 18, 2022 10:38:44 am

