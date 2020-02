खड़े ट्रक में इको के टक्कर मारने से 6 बारातियों की मौत

हरियाणा के हिसार जिले में सोमवार को विवाह से लौट ( Returning from a marriage party ) रहे एक वाहन के खड़े ट्रक से टकरा जाने से छह लोगों की मौत ( Six killed in road accident ) हो गई। इस हादसे में छह अन्य लोग घायल ( Six also injured ) हो गए।