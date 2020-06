हरियाणा: उत्तरप्रदेश और राजस्थान का कुख्यात इनामी बदमाश गिरफ्तार, इधर पुलिस ने डिफ्यूज किए हैंड ग्रेनेड

Coronavirus Lockdown खुलने के साथ ही क्राइम के ग्राफ में भी थोड़ उछाल देखा गया है। राज्य में कोरोना संकट काल के दौरान व्यवस्था संभालने वाले पुलिस ने अपराध नियंत्रण में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हरियाणा में पुलिस ने 2 राज्यों के इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। उस पर दो राज्यों उत्तरप्रदेश और राजस्थान पुलिस की ओर से नगद इनाम घोषित किया गया है।

गुरुवार को फरीदाबाद जिला पुलिस की क्राइमब्रांच ऊंचा गांव की टीम ने इनामी बदमाश जग्गा को गिरफ्तार किया। उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। कुख्यात बदमाश जग्गा ने हरियाणा के दो पडोसी राज्यों राजस्थान और उत्तरप्रदेश में दहशत फैला रखी थी। दोनों ही राज्यों की पुलिस ने उस पर नगद इनाम भी घोषित किया था। इसमें से राजस्थान पुलिस ने उसके सर पर 5 हजार का इनाम रखा था। उसके खिलाफ राजस्थान में 23 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं उत्तरप्रदेश पुलिस ने उस पर 15 हजार का घोषित किया है। यहां उसके खिलाफ 27 मुकदमे दर्ज हैं। फरीदाबाद पुलिस ने पूर्व में जग्गा के खिलाफ 6 मामले दर्ज किए थे। आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है।



