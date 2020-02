मीटू कुछ दिनों ओर चलता तो बॉलीवुड के कई चेहरे बेनकाब हो जाते

मीटू (Me Too) के मुदï्दे से बॉलीवुड इंडस्ट्री ( Bollybood Industry ) के कुछ लोगों की करतूतें सामने आ रही थी, किन्तु यह मुदï्दा जल्दी ठंडा पडऩे से उनके चेहरों से नकाब नहीं उतर ( Many Faces Exposed ) सके। यह कहना है बॉलीवुड अभिनेता पीयूष मिश्रा का।