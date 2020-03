सिंधिया गए तो दिग्गज नेता की कांग्रेस को नसीहत 'युवा नेता महसूस कर रहे उपेक्षित, बढ़ाना चाहिए आगे'

(चंडीगढ़,हिसार): मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कांग्रेस छोडक़र भाजपा में शामिल होने के बाद हरियाणा की राजनीति भी गरमा गई है। सोशल मीडिया पर जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर अटकलों का दौर चलता रहा वहीं भजन पुत्र कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीटर पर आकर हाईकमान को नसीहत तक दे डाली।

ट्वीटर पर दी नसीहत...

.@JM_Scindia’s departure is a big blow to @INCIndia. He was a central pillar in the party & the leadership should’ve done more to convince him to stay. Like him, there are many other devoted INC leaders across the country who feel alienated, wasted & discontented. 1/2 https://t.co/oTLXuqTAui