83 की उम्र में सुपरस्टार एक्टर की 54 साल छोटी गर्लफ्रेंड, 29 साल में बनीं मां तो असली 'बाप' पर शक

मुंबईPublished: Sep 15, 2023 03:49:28 pm Submitted by: Krishna Pandey

Al Pacino and Noor Alfallah: नूर अल्फल्लाह ने जून में अल पचीनो के बच्चे रोमन को जन्म दिया था। हाल ही में दोनों के अलग होने की खबर सामने आई।

नूर अल्फल्लाह ने जून में अल पचीनो के बच्चे रोमन को जन्म दिया था

Al Pacino to become father at 82: एक्टर अल पचीनो और उनकी गर्लफ्रेंड नूर अल्फल्लाह को रोमांटिक डेट नाइट पर देखे जाने के बाद लगता है कि उनके बीच अब सबकुछ ठीक हो गया हैं।