लेक के पास घूमने गईं एक्ट्रेस Naya Rivera अचानक से हुईं गायब, नाव में सोता हुआ पाया गया 4 साल का बेटा

नई दिल्ली। हॉलीवुड Glee फेम एक्ट्रेस नाया रिवेरा ( Naya Rivera) को लेकर चौंकाने वाली खबर आ रही है। खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि कैलिफोर्निया का लेक पीरू ( Lake Piru, California) पर जाने के बाद से अभिनेत्री लापता हैं। काफी समय से नाया की कोई खबर ना मिलने पर आशंका जताई जा रही है कि शायद उनके साथ में लेक में डूबने जैसा कोई हादसा हो ( has been an accident with Naya Rivera ) गया है। वहीं एक्ट्रेस नाया को खोजने में जुटी पुलिस ( Police found Boat ) को बुधवार को एक नाव मिली है। हैरानी की बात यह थी कि उस नाव में उनका चार साल का बेटा ( Naya Son slepping into the boat ) सो रहा था। पुलिस ने उस बच्चे से जब पूछताछ की तो उसने बताया कि नाया रिवेरा ने पानी में छलांग लगाई ( Naya Rivera jumped into the water ) थी। जिसके बाद से वह वापस लौट नहीं आई।

बच्चे की बात सुनकर गोताखोर झील (Divers are looking for new ) में एक्ट्रेस नाया रिवेरा ( Looking for a Naya Rivera ) की खोजबीन कर रहे हैं। एक्ट्रेस का इस तरह से लेक में छलांग लगाना और बाहर ना आने पर पुलिस का कहना है कि उन्हें लेक पीरू से एक कॉल आया ( Police received call from piru lake ) था कि एक महिला और उसके बच्चे ने तीन घंटे के लिए एक नाव किराये पर ली थी, लेकिन जब नाव तीन घंटे तक नहीं लौटी तो खोजबीन शुरू ( Investigate for this case ) की गई। तब से सभी यह जानने में लगे हैं कि आखिर नाया रिवेरा ( Naya Rivera) के साथ असल में हुआ क्या है? पुलिस इस पूरे मामले के खोजबीन में जुट गई है।

बता दें नाया को टीवी सीरीज Glee में उनके रोल के लिए खूब लोकप्रियता हासिल ( Naya Rivera got fame for Glee show ) हुई थी। जिसके बाद से वह लाइम लाइट में आ गई थीं। 2009 से 2015 के बीच यह सीरीज़ आई थी। वहीं दूसरी ओर नाया रिवेरा ( Naya Rivera social media life) की सोशल मीडिया की बात करें तो वह काफी एक्टिव रहती थीं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट ( Naya Instagram Account ) पर 2 मिलियन फॉलोअर्स ( Naya 2 million followers ) भी हैं। नाया ने अपनी अंतिम पोस्ट 7 जुलाई को अपने इंस्टाग्राम ( Naya last post 7th july ) पर एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वह अपने बेटे के साथ नजर आ रही थीं। तस्वीर को शेयर करते हुए ( Naya shared photo with her son ) उन्होंने फोटो के साथ लिखा था,'सिर्फ हम दोनों।' 33 वर्ष की नाया रिवेरा की बेटे संग यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल ( Naya's last photo viral ) हो रही है। वहीं इस खबर से हॉलीवुड के कई सेलेब्स काफी हैरान और परेशान हैं।