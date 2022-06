जॉनी डेप को फंसाने के लिए एंबर हर्ड ने इस शख्स के साथ मिलकर रची थी साजिश, लीक हुए मेल से हुआ खुलासा

अमेरिकी अभिनेता जॉनी डेप और एंबर हर्ड का केस काफी लंबा चला। इस केस ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरीं। कोर्ट में 6 हफ्ते तक सुनवाई के बाद एम्बर हर्ड जब जॉनी डेप के खिलाफ मानहानि का मुकदमा हार गईं तो भी इसके खूब चर्चे हुए। एंबर को मुआवजे के तौर पर जॉनी को 1.5 अरब (15 मिलियन डॉलर) रुपये चुकाने हैं।

अभी मामला सुलझा ही था कि अब केस से जुड़ी छुपी कड़ियां भी खुलने लगी हैं। दरअसल में जॉनी डेप और एंबर हर्ड के मामले में एक मेल लीक होने की खबर आ रही है। ये मेल एडम और जॉनी डेप के दोस्त की जोश ड्रू की बातचीत का है। ये मेल 2016 में उस समय का है जब एंबर हर्ड ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए घर पर पुलिस को बुलाया था।

amber heard mail leak this is how actress plotted to trap johnny depp