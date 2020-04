मशहूर सिंगर की हालत में हुआ सुधार, बताया कोरोना वायरस किस तरह से देता है दर्द..

नई दिल्ली। पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के कहर से कोई भी देश अछूता नही रहा है। अमेरिका की मशहूर सिंगर कैली शोर (Kalie Shorr) भी इस वायरस की चपेट में है। अभी हाल में यह सिंगर भी कोरोना वायरस (Corona Virus-Covid 19) के संक्रमण से पॉजिटिव पाई गई थीं।

Despite being quarantined (except for a handful of trips for groceries) for three weeks, I managed to contract COVID 19. I'm feeling significantly better, but it's proof how dangerous and contagious this is. It's endlessly frustrating to see people not taking this seriously. — Kalie Shorr (@kalieshorr) March 30, 2020

सिंगर नें सोशल मीडिया पर इस वायरस से होने वाले दर्द के कुछ चौका देने वाले खुलासे किए है। उन्होंने बताया है कि उनकी जिंदगी में कई तरह की दिक्कतें-परेशानियां आईं, लेकिन कभी ऐसा उन्होंने महसूस नहीं किया।यह वाकई बेहद डरावना पल है।

सिंगर ने लिखा, "मैंने खुद को करीब 3 सप्ताह से कॉरन्टीन कर रखा है महज दो या तीन बार ही इस दौरान मैं घर से निकली होऊंगी, जब मुझे कुछ जरूरी सामान लेने होते थे। लेकिन इतनी सावधानी बरतने के बाद भी इस वायरस से मैं संक्रमित हो ही गई। और मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वाकई मैं बहुत ज्यादा खतरे में हूं।

The first few days were absolutely miserable. I've never felt like that before. My entire body was in pain, and my fever was like riding a wave. I completely lost my sense of taste and smell. — Kalie Shorr (@kalieshorr) March 30, 2020

अब जब मैं दूसरे लोगों को इस बीमारी को गंभीरता से लेते हुए नहीं देख रही हूं तो मुझे काफी खराब लग रहा है।"

कोरोना वायरस से संक्रमित सिंगर ने कहा कि 'मेरी हालत में अब पहले से काफी सुधार हुआ है। लेकिन शुरू के दिन में काफी तकलीफ भरे थे। जो मैने पूरी जिंदगी में कभी नही देखे थे हर वक्त मुझे मौत से सामना करना पड़ता था जो काफी बुरा पल था।'