बाथरूम में मृत पाई गई एक्ट्रेस, रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत.. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का परिवार को है इंतजार

नई दिल्ली | अमेरिकन अभिनेत्री और डॉक्टर जेसिका कैंबल (Jessica Campbell) की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उनका निधन दिसंबर महीने की 29 तारीख को हुआ था। वो अपने पौर्टलैंड स्थित घर में मृत पाई (Jessica Campbell Death) गई थीं। जेसिका की मौत के इतने वक्त बाद भी अभी तक उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई है। ये बात सभी को हैरान में डाल रही है। जेसिका एक नैचुरोपैथ की फिजिशियन थीं। उनकी मौत की खबर की पुष्टि उनकी कजिन सारा वेसलिंग ने की है। उन्होंने बताया कि वो बाथरूम गई थीं लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटीं।

जेसिका का परिवार उनकी मौत का असल कारण जानना चाहता है। हालांकि परिवार के मुताबिक जेसिका को उनकी मौत से पहले सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हुई थी लेकिन उनमें कोविड का कोई लक्ष्ण नहीं नजर आया। जेसिका की बहन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जेसिका अपने क्लीनिक गई थीं। उसके बाद वो अपनी फैमिली से मिली और बाथरूम गई लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आईं। जेसिका की मां ने जब जाकर देखा तो उनकी बेटी जमीन पर गिरी पड़ी हुई थी।

Sad news. Election is one of my favorite movies. #JessicaCampbell