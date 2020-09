अमेरिकी रैपर Kanye West ने ग्रैमी अवॉर्ड पर किया पेशाब! वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

नई दिल्ली: अमेरिकी संगीतकार, रैपर और राष्ट्रपति पद की दावेदारी जताने वाले कान्ये वेस्ट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। आए दिन वह फैंस के साथ कुछ न कुछ शेयर करते रहते हैं। लेकिन इस बार कान्ये वेस्ट ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। दरअसल, कान्ये वेस्ट ने एक वीडियो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। इस वीडियो में ग्रैमी अवार्ड टॉयलेट में पड़ा नजर आ रहा है, जिस पर कोई पेशाब कर रहा है।

इस वीडियो को शेयर करते हुए कान्ये वेस्ट ने कैप्शन में लिखा है, 'यकीन मानिए मैं रूकूंगा नहीं।' हालांकि इस वीडियो में खुद कान्ये वेस्ट है या नहीं इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। लेकिन यह वीडियो उनके ऑफिशयल ट्विटर अकाउंट से शेयर हुआ है। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि कान्ये वेस्ट ऐसा भी कुछ कर सकते हैं।

HI GUYS ... TRUST ME WE WILL NOT STOP ... HITBOY FIRST TO STAND UP ... I DIDN’T HAVE A PROBLEM WITH HIM PRODUCING FOR BEYONCÉ ... I HAD A PROBLEM WITH THE FACT HE WAS SIGNED TO ME AND I DIDN’T KNOW BUT I KNEW JAY AND BEYONCÉ AND HIT-BOY ... JUST FOR CLARITY

इससे पहले बुधवार को कान्ये वेस्ट ने बुधवार को अपने कई म्‍यूजिक कॉन्ट्रैक्ट्स के पन्नों को शेयर किया। इन पन्नों को शेयर करते हुए कान्ये वेस्ट ने लिखा, 'मुझे पता है कि कई संगीतकारों को कुछ कहने की इजाजत नहीं है। लेकिन मैं मौन नहीं रह सकता इसलिए मैं हमेशा की तरह कुछ कहने जा रहा हूं।' वेस्ट ने एक अन्य ट्वीट में लिखा- 'यह मेरे दस यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर वकील इन्हें देखें।'

एक और ट्वीट में कान्ये वेस्ट लिखते हैं, 'मुझे यूनिवर्सल और सोनी पर हर किसी के कॉन्ट्रैक्ट को देखने की जरूरत है। मैं अपने लोगों को गुलाम बनाने वाला नहीं हूं। मैं अपना जीवन अपनों के लिए समर्पित कर रहा हूं।' इसके बाद उन्होंने म्यूजिक लेबल के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट के सैकड़ों स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए। कान्ये वेस्ट ने आगे लिखा- 'सभी म्यूजिशियन फ्री होंगे।'

90% of the record contracts on the planet are still on a royalty A standard record deal is a trap to NEVER have you recoup, and there’s all these hidden costs like the “distribution fees” many labels put in their contracts to make even more money off our work without even trying.